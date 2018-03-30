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Юрий Чайка на Урале: «МЧС, не проверявших безопасность ТРЦ, ждут инспекции»
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Юрий Чайка на Урале: «МЧС, не проверявших безопасность ТРЦ, ждут инспекции» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Генеральный прокурор России Юрий Чайка на совещании в Екатеринбурге сообщил о том, что те отделения МЧС, которые не проверяли безопасность торговых центров после трагедии в Кемерово, ждут инспекции, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
В тех представительствах МЧС, которые не проверяли ТРЦ, ссылаясь на надзорные каникулы, нагрянут инспекции. По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, министерства не должны прикрываться надзорными каникулами, которые позволяют контролирующим органам не проводить проверки малого бизнеса до конца 2018 года.
Министр по вопросам «открытого правительства» РФ Михаил Абызов, также присутствовавший на совещании в уральской столице, добавил, что требования безопасности по отношению к предпринимателям требуют пересмотра из-за существующих противоречий: «Будет проводиться корректировка требований к безопасности, поскольку сейчас предприниматель вынужден выбирать между требованиями антитеррористической и противопожарной безопасности. А они нередко противоречат друг другу. По отношению к предпринимателям со стороны государства существует более 2 миллионов требований, приведение их к адекватности и есть цель реформы проверочной деятельности», — заявил Абызов. Отметим, что, согласно требованиям антитеррористческой безопасности, эвакуационные выходы в ТРЦ должны быть закрыты и открываться дистанционно. А согласно требованиям пожарной безопасности, эти двери должны быть, наоборот, открыты.
Как передает корреспондент «АиФ-Урал», на совещании в Екатеринбурге, в котором принимает участие генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, также затрагивались вопросы ассигнований для зон опережающего развития. Прокурорам было поручено лично контролировать жалобы инвесторов. «Необходимо проверять законность ассигнования в зоны опережающего развития и привлекать виновных к ответственности, взыскивать ущерб. Нужно следить за своевременными расчетами с инвесторами, следить, чтобы те, кто нарушают правила впервые, были предупреждены, а не оштрафованы. Уголовный кодекс не должен быть инструментом для решения хозяйственных споров. Также необходимо применять все меры и полномочия прокуратуры в отношении сотрудников правоохранительных органов, допускающих перегибы», — заявил Юрий Чайка.
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