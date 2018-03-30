Юрий Чайка на Урале: «МЧС, не проверявших безопасность ТРЦ, ждут инспекции»

В тех представительствах МЧС, которые не проверяли ТРЦ, ссылаясь на надзорные каникулы, нагрянут инспекции. По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, министерства не должны прикрываться надзорными каникулами, которые позволяют контролирующим органам не проводить проверки малого бизнеса до конца 2018 года.

Министр по вопросам «открытого правительства» РФ Михаил Абызов , также присутствовавший на совещании в уральской столице, добавил, что требования безопасности по отношению к предпринимателям требуют пересмотра из-за существующих противоречий: «Будет проводиться корректировка требований к безопасности, поскольку сейчас предприниматель вынужден выбирать между требованиями антитеррористической и противопожарной безопасности. А они нередко противоречат друг другу. По отношению к предпринимателям со стороны государства существует более 2 миллионов требований, приведение их к адекватности и есть цель реформы проверочной деятельности», — заявил Абызов. Отметим, что, согласно требованиям антитеррористческой безопасности, эвакуационные выходы в ТРЦ должны быть закрыты и открываться дистанционно. А согласно требованиям пожарной безопасности, эти двери должны быть, наоборот, открыты.