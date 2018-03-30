Ещё
Cisco опубликовала годовой отчет по информационной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Cisco опубликовала годовой отчет по информационной безопасности 

SecurityLab.ru 1 час назад
Исследователи безопасности из компании Cisco опубликовали отчет по информационной безопасности за 2018 год, в котором предоставили данные и анализ поведения киберпреступников за последние полтора года.
Согласно докладу, одной из наиболее значительных тенденций в 2017 году стала эволюция вредоносного ПО. В частности, исследователи отметили вредоносы-вымогатели WannaCry и Nyetya (также известный как NotPetya), эксплуатировавшие уязвимости EternalBlue и EternalRomance. Как полагают специалисты, основной целью данного ПО было не столько получение выкупа, сколько удаление данных.
Исследователи также обратили внимание на появление киберугроз, способных обходить все более сложные среды песочниц и использовать шифрование для ухода от обнаружения. По данным исследователей Cisco, по состоянию на октябрь 2017 года в зашифрованном виде передавалось 50% глобального web-трафика. При этом анализ более чем 400 тыс. вредоносных двоичных кодов показал, что по состоянию на октябрь 2017 года в около 70% трафика использовалось шифрование в том или ином виде.
Согласно отчету, одной из основных проблем в области защиты от киберугроз являются атаки с помощью IoT-устройств и облачных сервисов.
«IoT-устройства работают круглосуточно и могут быть введены в действие для выполнения вредоносной активности практически моментально. А по мере того, как злоумышленники увеличивают размер своих ботнетов IoT, они инвестируют во все более сложные коды и вредоносное ПО, что позволяет им организовывать еще более усовершенствованные DDoS-атаки», — отметили эксперты.
Кроме того, специалисты обратили внимание на участившиеся атаки на объекты критической инфраструктуры. Злоумышленники, желающие использовать промышленные системы управления для вывода из строя критически важной инфраструктуры, активно занимаются исследованиями и создают точки входа для упрощения будущих атак, сообщили исследователи. В частности, в 2017 году были зафиксированы две крупные атаки на промышленные объекты — компанию, занимающуюся очисткой воды и переработкой отходов, а также энергостанцию. По словам экспертов, с кибератаками на производственную инфраструктуру столкнулись 31% организаций.
В связи с ростом сложности и расширением аналитических возможностей инфраструктур безопасности все больше исследователей заявляют о готовности добавить инструменты, использующие искусственный интеллект и машинное обучение. По данным Cisco, 39% специалистов по безопасности полностью полагаются на технологии автоматизации, 34% — на машинное обучение и 32% — на искусственный интеллект.
Для защиты от киберугроз специалисты рекомендуют своевременно исправлять уязвимости, регулярно делать резервные копии данных, а также внедрять усовершенствованные технологии безопасности, включающие машинное обучение и способности искусственного интеллекта.
SecurityLab.ru: последние новости
ФБР использует засекреченные хакерские инструменты в рядовых расследованиях Ассоциация ISA приняла новый стандарт безопасности АСУ ТП Хакеры стерли базу данных MongoDB и оставили требование о выкупе всего за 13 секунд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена315
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»149
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги112
Тест: Угадайте вора в законе44
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию582
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение