Мутко не считает, что стадион в Калининграде уйдет под землю

По словам чиновника, слухи о проседании грунта под стадионом преувеличены и являются «глупостью». Он уверен, что стадион не уйдет под землю, так как стоит на сваях. Более того, инспекция ФИФА, принимавшая объект, не нашла нарушений и осталась довольна.

«В Калининграде, чтобы не рисковать, сделали и стадион, и все инженерные системы на сваях. Консолидация грунтов сделана, все водоотводы. 22 марта его ввели в эксплуатацию. Инспекция ФИФА недавно приезжала в Калининград и была в восторге от стадиона», — заявил Мутко в интервью порталу «Чемпионат».

Виталий Мутко также заявил, что считает продложение властей Калининграда уехать на время ЧМ-18 из города неправильным.