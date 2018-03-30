Ещё
Мутко не считает, что стадион в Калининграде уйдет под землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мутко не считает, что стадион в Калининграде уйдет под землю 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что не считает проблемным стадион в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу в июне 2018 года.
По словам чиновника, слухи о проседании грунта под стадионом преувеличены и являются «глупостью». Он уверен, что стадион не уйдет под землю, так как стоит на сваях. Более того, инспекция ФИФА, принимавшая объект, не нашла нарушений и осталась довольна.
«В Калининграде, чтобы не рисковать, сделали и стадион, и все инженерные системы на сваях. Консолидация грунтов сделана, все водоотводы. 22 марта его ввели в эксплуатацию. Инспекция ФИФА недавно приезжала в Калининград и была в восторге от стадиона», — заявил Мутко в интервью порталу «Чемпионат».
Виталий Мутко также заявил, что считает продложение властей Калининграда уехать на время ЧМ-18 из города неправильным.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин перенес праздничные мероприятия из-за пожара в Кемерове «Человек без души и сердца»: уральский юрист предложил Мизулиной уйти в отставку из-за высказываний о трагедии в Кемерове Корректировка генплана Севастополя обойдется в пять миллионов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена411
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»170
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию596
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги115
Тест: Угадайте вора в законе55
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение