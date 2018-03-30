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Адрес отделения почты может стать адресом объекта малого бизнеса
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Адрес отделения почты может стать адресом объекта малого бизнеса 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Открывающие дело представители малого бизнеса могут получить право использовать адрес отделения почтовой связи, находящегося в пределах его местонахождения, как собственный юридический адрес.
Соответствующая поправка, разработанная специалистами Минэкономразвития для внесения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещена на федеральном портале проектов нормативных актов.
Принятие этой меры, как считают авторы предложения, позволит юридическим лицам осуществлять коммуникации с контрагентами и госорганами как в электронной форме, так и на бумажном носителе по адресу почтового отделения.
Другим положительным эффектом для предпринимателей станет снижение затрат на этапе госрегистрации, поскольку не надо будет направлять средства на приобретение юридического адреса.
Этот вопрос, как считают в ведомстве-разработчике предложения, актуален для предпринимателей в сфере услуг, в частности в области информационных технологий, для деятельности которых фактически не требуются производственные или офисные помещения.
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