Началась подготовка ко Дню Победы: для «Бессмертного полка» в Кургане изготовят 1043 транспаранта

Кургане началась подготовка к празднованию Дня Победы. Совещание по этому поводу прошло в городской администрации.

— На 8 мая запланирована традиционная церемония возложения венков и гирлянд к Вечному огню мемориала Славы воинам-курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этот же день вечером пройдет общегородская акция «Свеча памяти»: огоньки вспыхнут в парке Победы и на Аллее Славы, а также у обелисков, находящихся в различных микрорайонах города. 9 мая на центральной площади города по традиции пройдет митинг-парад. Также столица Зауралья присоединится к ставшей традиционной акции «Бессмертный полк», — сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2018 году штаб «Бессмертного полка» бесплатно изготовит 1043 транспаранта. Чтобы получить один из них, горожанам необходимо предъявить свой паспорт и фотографию участника Великой Отечественной войны.

Завершится празднование Дня Победы салютом, который запланирован на 22:00. Окончательная программа празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы определится в апреле.