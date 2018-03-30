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Началась подготовка ко Дню Победы: для «Бессмертного полка» в Кургане изготовят 1043 транспаранта
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Началась подготовка ко Дню Победы: для «Бессмертного полка» в Кургане изготовят 1043 транспаранта 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане началась подготовка к празднованию Дня Победы. Совещание по этому поводу прошло в городской администрации.
— На 8 мая запланирована традиционная церемония возложения венков и гирлянд к Вечному огню мемориала Славы воинам-курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этот же день вечером пройдет общегородская акция «Свеча памяти»: огоньки вспыхнут в парке Победы и на Аллее Славы, а также у обелисков, находящихся в различных микрорайонах города. 9 мая на центральной площади города по традиции пройдет митинг-парад. Также столица Зауралья присоединится к ставшей традиционной акции «Бессмертный полк», — сообщает пресс-служба городской администрации.
В 2018 году штаб «Бессмертного полка» бесплатно изготовит 1043 транспаранта. Чтобы получить один из них, горожанам необходимо предъявить свой паспорт и фотографию участника Великой Отечественной войны.
Завершится празднование Дня Победы салютом, который запланирован на 22:00. Окончательная программа празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы определится в апреле.
Как отметил руководитель администрации города Андрей Потапов, сейчас главная задача заключается в том, чтобы привести город к праздничной дате в полный порядок. Особое внимание будет уделено благоустройству города, поддержанию чистоты во дворах, парках, скверах и своевременному вывозу мусора.
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