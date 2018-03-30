Отечественная IT-разработка для Новопортовского месторождения победила в конкурсе «Проект года»

Крупнейшее официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO объявило победителей конкурса «Проект года 2017» в области информационных технологий. Победу в номинации «Отечественная разработка» за проект по созданию цифрового актива объектов обустройства Новопортовского месторождения ООО «Газпромнефть-Ямал» одержала группа компаний «НЕОЛАНТ».

Ежегодно в конкурсе принимают участие крупнейшие предприятия российской экономики, ведущие вендоры и ИТ-компании. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило более 242 проектов из России и стран СНГ, — сообщает пресс-центр «НЕОЛАНТ». Руководители ИТ-служб крупных и средних компаний на протяжении почти двух месяцев оценивали конкурсные проекты при помощи системы интернет-голосования.

Цифровой актив объектов обустройства Новопортовского месторождения «НЕОЛАНТ» разрабатывал совместно с ПАО «Гипротюменнефтегаз» — одним из ведущих российских проектных и научно-исследовательских институтов, выполняющих комплексное проектирование месторождений для компаний нефтегазовой отрасли. «НЕОЛАНТ» отвечал за информационное наполнение и сопровождение создаваемой информационной модели, а Гипротюменнефтегаз выступал в роли генерального проектировщика.

Цифровой актив — виртуальный прототип объекта, который объединяет разнородную информацию об объекте и всех участников процесса управления в единую информационную среду, включая эксплуатирующие, строительные, проектные, конструкторские, ремонтные, научно-исследовательские и прочие субподрядные организации. Такой метод позволяет минимизировать организационные, функциональные, информационные и финансовые разрывы и обеспечить эффективное управление активом.