В Кремле отчитались о подаче сотрудниками деклараций о доходах за 2017 год

Отвечая на вопрос, по правилам ли прошла в этом году подача сотрудниками администрации деклараций о доходах, Песков сказал: «Абсолютно. Система работает не первый год, и очень жестко, скажем так, караются те, кто не выполняет требования. Поэтому здесь в данном случае дисциплина идеальная».

Срок подачи документов истекает 1 апреля.