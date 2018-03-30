«Уральские пельмени» пошли ва-банк из-за страха и голода

Большой резонанс вызвала в прессе информация о факте возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Творческое объединение „Уральские Пельмени“ Сергея Нетиевского.

Тем временем, как сообщалось ранее, экс-директор объединения „Уральские пельмени“ Сергей Нетиевский выиграл суд, добившись признания недействительным лицензионного договора между ООО „Идея Фикс Медиа“ и ООО „Уральские пельмени продакшн“ (данным договором были переданы права на 73 старых выпуска юмористического шоу, которые затем были перепроданы телеканалу „СТС“).

И вот через неделю после проигрыша в суде своему бывшему продюсеру Сергею Нетиевскому „Уральские пельмени“ инициировали против него возбуждение уголовного дела на 173 миллиона рублей. Видимо, для того, чтобы избежать финансовых последствий от проигранных судов, что обошлось им в 230 миллионов.

Тем самым суд поставил под вопрос законность получения „Уральскими пельменями продакшн“ суммы в размере 230 миллионов рублей за переработанные ими выпуски „Уральские пельмени-Любимое“.

В суде обратили внимание на то обстоятельство, что с 2012 года ТО „Уральские пельмени“ занималось организацией концертов только в Екатеринбурге и никакого отношения к сьемкам и производству телепрограм для „СТС“ в Москве не имело.

В 2009 году, запустив „Шоу Уральские пельмени“ на СТС Сергей Нетиевский — один из коллектива — переехал в Москву, а в 2012 году создал продюсерскую компанию „Идея Фикс Медиа“, которая производила телепрограммы (в том числе и „Уральские пельмени“).

Все актеры и авторы этой программы имели прямые контракты с продакшн-компанией „Идея Фикс Медиа“ и за 2012-1205 годы получили от нее в итоге около 290 млн рублей.

Как Нетиевский тем самым мог нанести ущерб „ТО Уральские пельмени“, которое не имело напрямую никаких связей с компанией „Идея Фикс Медиа“, — непонятно, отмечает его адвокат.

Непонятно и то, каким образом бывшие коллеги претендуют на плоды его продюсерского труда, если они как продюсеры ничего не делали, а приезжали в Москву только на сьемки как актеры и авторы? При этом всю остальную работу по созданию телевизионной программы делала продакшн-компания „Идея фикс медиа“.

Комментируя возбуждение уголовного дела в отношении Нетиевского, его адвокаты полагают, что нынешний руководитель „Уральские пельмени“ Евгений Орлов и сами „Пельмени“ инициировали его с целью оказания давления на бывшего продюсера для решения корпоративных споров и ухода от ответственности.

Ведь ранее суд установил, что Орлов действовал в сговоре с ныне покойным генеральным директором ООО „Уральские пельмени продакшн“ Лютиковым и нанес компании „Идея фикс Медиа“ явный ущерб.

Отмечалось также, что установленные судом обстоятельства могут послужить основанием для возбуждения в отношении нынешнего директора „Уральские пельмени продакшн“ Орлова уголовного дела по статье „Мошенничество“, а законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении Натиевского теперь должен проверить областной прокурор.