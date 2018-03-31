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В Волгограде со 2 апреля перекроют улицу Глазкова
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В Волгограде со 2 апреля перекроют улицу Глазкова 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Автомобилистам временно запретят ездить по улице Глазкова в границах от Первой продольной до дома №5 в центре Волгограда с 08:00 2 апреля до 22:00 10 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», объехать перекрытый участок дороги можно будет по проспекту. Ленина и по проезду от Первой продольной до ТРЦ «Европа Сити Молл».
Ограничение движения будет связано с заменой транзитных трубопроводов, пролегающих в полуподвалах семи жилых домов, расположенных на пересечении проспекта Ленина и улицы Глазкова. Отметим, что вместо них построят новую тепловую сеть длиной около 700 метров. Трубопроводы будут монтироваться параллельно старым, но при этом не затронут подвальные помещения многоэтажек. При замене сети местных жителей не оставят без теплоснабжения.
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