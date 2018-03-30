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В траншеи на улице Советской в Волгограде начали класть новые трубы
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В траншеи на улице Советской в Волгограде начали класть новые трубы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на улице Советской рабочие «Концессий теплоснабжения» перешли на следующий этап реконструкции теплостетей. Из траншей напротив гордумы уже подняли все старые трубы, и началась прокладка новых.
— На улице Советской в границах от улицы Володарского до улицы Ленина специалисты начали монтаж новых трубопроводов, — рассказали V1.ru в компании «Концессии теплоснабжения». — Диаметр трубы, которую кладут рабочие, составляет 500 миллиметров. Общая протяженность труб составит в итоге 136 метров.
Работы на улице Советской в центре Волгограда коммунальщики начали 12 марта. За две недели рабочие выставили ограждения, подняли асфальт и выкопали траншею.
— Специалисты монтируют новые трубы в пенополиуретановой изоляции, благодаря которой срок службы коммуникаций увеличивается до 25 лет, — добавляют в «Концессиях». — Одновременно на перекрытом участке дороги ведется проверка на прочность муфт и заливка неподвижных опор.
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