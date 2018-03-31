Пять маршрутов общественного транспорта закроют в Краснодаре

В кубанской столице продолжается оптимизация работы общественного транспорта. За два года уже закрыли 15 маршрутов, а те, что остались, стали работать активнее.

Артем Доронин. "Главная задача — устранить дублирование и нарастить частоту движения транспорта по тем маршрутам, которые продолжают работать и по которым курсируют транспортные средства большой вместимости. Проводимые изменения не приведут к снижению качества обслуживания жителей. Наоборот, с точки зрения логистики, маршрутная сеть общественного транспорта будет более выверенной и удобной", — сказал заместитель главы Краснодара

В первую очередь под закрытие попадали маршруты, которые совпадали с другими на 80 и более процентов.

В этом году уже изменены схемы движения автобусов №№ 8, 20, 45 и 65, а №№ 27 и 13 вообще прекратили работу.

До конца года перестанут действовать еще пять. Какие именно, пока не известно.