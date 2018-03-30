Косачев: «гонку высылок» дипломатов могут прекратить только те, кто ее начал

Санкт-Петербурге. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле выдворит из страны 60 американских дипломатов и до 31 марта закроет генконсульство США

"Не вижу иного выхода из «гонки высылок», как прекращение ее теми, кто ее начал. Ибо Россия уже пошла однажды во время «пересменки» в Вашингтоне на беспрецедентный шаг — не стала отвечать немедленно на «прощальный подарок» администрации [бывшего президента США Барака] Обамы и не выслала в ответ американских дипломатов. Не помогло", — написал Косачев на своей странице в Facebook в четверг. «Все это напоминает уже не холодную войну, а бои без правил, в которых при этом сам задира жалуется на то, что ему дали сдачи», — добавил он.

По мнению сенатора, если Вашингтон не получает сдачи, он считает, что оппонент признал себя виновным и заслуживающим наказания от «мирового жандарма, судьи и судебного исполнителя в одном, вашингтонском, лице».

"Впрочем, у взаимного принудительного сокращения дипперсонала есть свой естественный предел: число сотрудников дипмиссий не бесконечно, и когда-то можно достигнуть нуля или оставить по одному послу с каждой стороны. Нужно ли идти до этой крайности, решать только самим инициаторам дипломатической войны", — считает глава комитета СФ.