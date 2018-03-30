Косачев рассказал о негативных последствиях для США от «дипломатической войны»

«Нужно ли идти до этой крайности — решать только самим инициаторам дипломатической войны», — написал сенатор в соцсети, комментируя заявление Госдепа США о «неоправданности» решения Москвы зеркально выслать 60 американских дипломатов после аналогичного шага Вашингтона в связи с «делом Скрипаля».

«То есть налицо признание факта, что меры России — ответные, но оправдания им, дескать, нет. А оправдания дипломатическому вероломству США, совершённому без доказанных оснований и даже вне контекста собственно российско-американских отношений, надо полагать, бесспорны на 100%?», — подчеркнул Константин Косачев.

Законодатель сравнил подобную логику с боями без правил, в которых инициатор жалуется на то, что ему дали сдачи и «обиженно сетует, что, мол, оппонент „не настроен на диалог“.

При этом с возможным прекращением вещания в Вашингтоне RT американская сторона выдала страх, что с помощью российских журналистов мир узнает о таких „очевидных несуразностях“.

»Не вижу иного выхода из «гонки высылок», как прекращение её теми, кто её начал. Ибо Россия уже пошла однажды во время «пересменки» в Вашингтоне на беспрецедентный шаг — не стала отвечать немедленно на «прощальный подарок» администрации Обамы и не выслала в ответ американских дипломатов. Не помогло», — констатировал сенатор.

При этом глава международного Комитета Совфеда призвал американские власти помнить, что у принудительного сокращения дипперсонала есть естественный предел, и когда-то можно достигнуть нуля или оставить по одному послу с каждой стороны.

Насколько это будет выгодно для США, Косачев предложил решить самим зарубежным партнёрам России.

Утром в пятницу представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что решение Москвы о зеркальной высылке 60 американских дипломатов «не имеет оправдания». По её мнению, ответные меры, предпринятые Россией, говорят о «незаинтересованности в диалоге».