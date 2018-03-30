Первая в 2018 году сезонная ярмарка открылась в пятницу в Щелковском районе

В городском поселении Монино Щелковского района в пятницу открылась первая в этом году сезонная ярмарка товаров, сообщил Щелковскому информагентству начальник управления потребительского рынка, сферы услуг и рекламы районной администрации Тарас Эйсмонд.

«В Щелковском районе стартовали сезонные ярмарки. Сегодня (30 марта — ред.) открылась первая из них в Монине. Представлено более 60 торговых павильонов с продукцией производителей из различных регионов России . Главная задача — предложить продукты высокого качества по доступным ценам», — сказал Эйсмонд.

По его словам, в этом году во всех поселениях Щелковского района проведут не менее 15 таких ярмарок.

«По 2017 году видим их востребованность, поскольку торговые площадки посетили порядка 100 тысяч человек, то есть каждый второй житель муниципалитета», — уточнил Эйсмонд.

По информации агентства, в последние годы в Подмосковье значительно увеличилось число мелких и средних сельхозпроизводителей, они нуждаются в широком рынке сбыта своей продукции. Фермерские ярмарки дают такую возможность. В Щелковском районе стараются привлекать на торговые площадки в первую очередь местных и региональных производителей.

По сложившейся в 2017 году традиции, на ярмарке в Монине выступят творческие коллективы, будут работать аниматоры, для детей приготовлены сюрпризы и подарки.