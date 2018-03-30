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Дептранс может озвучить итоги переговоров с компанией Оfo о бесстанционном велопрокате в апреле
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Дептранс может озвучить итоги переговоров с компанией Оfo о бесстанционном велопрокате в апреле 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Результаты переговоров о бесстанционной системы велопроката Оfo будут известны к началу сезона велопроката. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Евгений Адамов.
«Переговоры (с компанией Оfo — прим. Агентства «Москва») были. Сейчас они думают над нашим предложением, мы — над их предложением. Думаю, результаты переговоров будут ближе к сезону (велопроката — прим. Агентства «Москва»)», — сказал Е. Адамов.
Ранее сообщалось, что весной 2018 г. в Москве может начать работу система велопроката Оfo. Компания Оfo основана в 2014 г. В настоящий момент в системе более 10 млн велосипедов и 200 млн пользователей по всему миру. В день совершается 25 млн поездок, за три года существования их количество превысило 4 млрд
Система велопроката Оfo работает без парковочных станций и дает возможность взять и вернуть велосипед в специально выделенных зонах, не требуя установки дополнительной парковочной инфраструктуры. Пользователю достаточно скачать мобильное приложение для разблокировки и блокировки замка велосипеда посредством Bluetooth-соединения. Планируется, что для российского проката велосипеды будут доработаны в соответствии с российскими требованиями безопасности и оснащены современными системами геолокации, включая GPS/ГЛОНАСС.
Ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Евгений Адамов сообщил, что сезон велопроката в Москве может открыться 20 апреля.
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 Ещё 9 источников 
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