Как люди общались столетиями? Разбираемся

РазбираемсяПару месяцев назад Рунет сотрясался от того, что российские военные получили суперсекретные мобильники за 115 тысяч рублей, которые на деле оказались копией RugGear P860. Мнения разделились: одни рассказывали об очередном распиле, а другие объясняли, что это вполне оправданная цена за разработку.

В тему: у Минобороны появились засекреченные мобильники за 115 тыс. руб Беседа лицом к лицу — самая совершенная форма коммуникации. И когда нет возможности встретиться лично — в дело вступает прогресс, предлагающий нам десятки способов связи. Исторически сложилось так, что все они использовались сначала в военных целях, а затем уже адаптировались для гражданских нужд.

Свои способы передачи информации на расстоянии были даже в Каменном веке. Но некоторые древние виды связи дотянули и до наших дней.

Проследим всю цепочку развития: от сигнальных костров до мобильников за 115 тысяч.

🔥 Простейшие сигналы

Основные характеристики

Дальность: в пределах видимости/слышимости

Скорость передачи информации: несколько знаков в минуту, либо заранее оговорённые понятия

Доступность: всем желающим

Самый древний и, пожалуй, самый многогранный способ связи. Люди передавали информацию на расстоянии всеми подручными способами, будь то звук барабанов или рога, дым от костра или сигнальный огонь.

Поначалу это были очень короткие и очевидные сообщения, например, огни зажигали, предупреждая об опасности. С развитием письменности, теми же способами стали передавать более сложные послания.

Факельный телеграф

Так, в одном из томов «Всеобщей истории», древнегреческий историк Полибий оставил подробное описание факельного телеграфа. 24 буквы древнегреческого алфавита разбивались на пять групп, внутри которых нумеровались по порядку. То есть каждой букве соответствовали две цифры: номер группы и номер внутри группы. Эта матрица получила название «Квадрат Полибия»

Отправитель сообщения использовал два набора факелов, по пять штук в каждом. Зажжённые три факела с одной стороны и четыре факела с другой говорили о букве «E».

Водный телеграф

Другой пример смекалки древних инженеров — водный телеграф. Описан военным историком Энеем Тактиком. Брали два одинаковых глиняных сосуда, в которые помещали две одинаковые пробки на манер поплавка. В пробку втыкали палку с 24 делениями, а внизу сосудов делали сливное отверстие.

Коммуникация происходила следующим образом: отправитель зажигал факел, заявляя о готовности передать сообщение. Адресат зажигал факел в ответ. Глиняные сосуды наполнялись водой до верху, поплавок торчал на поверхности. Затем отправитель прятал факел и открывал сливное отверстие. Адресат, делал то же самое. Когда вода слилась до нужного уровня, отправитель снова поднимал факел. Адресат тут же закрывал слив и смотрел до какой отметки опустился поплавок.

Технически, этим способом можно передавать как буквы алфавита, так и заранее обусловленные понятия.

❓ Как используют сейчас:

Люди до сих пор используют подобные сигналы. С некоторыми улучшениями, например, сигнальные костры на маяках превратились в прожекторы.

Пастухи в горах и сейчас переговариваются друг с другом весьма специфичными способами, от обычных рожков, до гомерического свиста или тирольского пения.

Некоторые семафорные системы сохранились на флоте. Так, до 2011 года российских специалистов связи обучали Русской флажной азбуке. С помощью двух цветных флагов связист мог передать 29 букв и три спецзнака со скоростью 60-80 шт. в минуту. На вооружении других стран до сих пор есть подобные системы.

Другой пример — Международный свод сигналов INTERCO. Корабли могут общаться друг с другом с помощью 26 буквенных флагов и 15 вымпелов. Причём у каждого флага есть определённое значение.

🏃 Гонцы

Основные характеристики

Дальность: по всем известных землям

Скорость: зависит от средства передвижения

Объём посланий: ограничен носителем информации

Самый первый действенный способ отправить объемное сообщение — отправить человека, который передаст текст лично. Поначалу один вестник полностью заучивал послание и сам добирался до адресата.

Позже, это трансформировалось в эстафетный принцип передачи информации, от одного человека к другому. Процесс ускорялся в разы, поэтому многие государства организовывали развитую сеть станций, на которых гонцы ожидали друг друга. Кстати, слово «почта» в какой-то мере произошло от латинского выражения «mansio pozita…» — «станция в пункте…».

Такая система делала практически невозможным передать сообщение устно. Текст отправлялся на глиняных табличках, бумаге, полосках кожи, бусах, верёвках с узелками — да на чём угодно.

Но ведь гонца могли захватить или подкупить. Поэтому появились и свои способы защиты данных.

Шифрованные послания

Спартанцы использовали скиталу — инструмент перестановочного шифрования текста. У отправителя и адресата были палочки одинакового размера и диаметра. Полоска пергамента наматывалась на палочку по диагонали без просветов. Текст записывали по горизонтали, вдоль палки. Затем её проворачивали и писали дальше. В размотанном виде такая полоска пергамента содержала набор букв. Прочитать её мог только адресат с такой же палочкой. Ну или какой-нибудь хитрый взломщик с конусом.

Гонцы передавали и шифровальные диски, и линейки. Это разные устройства, работающие по схожему принципу: через отверстия, соответствующие буквам, протягивали нить и делали узелки. Адресат либо разматывал диск в обратном порядке, либо протягивал нить с узелками через такую же линейку.

❓ Как используют сейчас:

Сегодня вестники и гонцы превратились в почтальонов, условия работы улучшились, а скорость передачи и объем информации — существенно возросли.

Гонцы в классическом понимании остались разве что в шпионских фильмах. С другой стороны, до сих пор некоторую конфиденциальную информацию не доверяют ни бумаге, ни сетям.

🐦 Голубиная почта

Основные характеристики

Дальность: в среднем 300 км Скорость: 60-70 км/ч Объём посланий: короткая фраза

У гонцов был существенный недостаток: они слишком медленные. Ситуацию спасли голуби. Это первый сервис коротких сообщений, ведь птицы могли нести лишь небольшую записку или груз. В таком контексте название Twitter получает неожиданную глубину.

Это реально работало. Люди давно подметили феноменальную способность голубей возвращаться в своё гнездо.

Канал связи налаживался следующим образом: птицу выращивали в городе, допустим, в Москве . Она жила в родном гнезде первый год своей жизни. Затем голубя увозили, например, в Санкт-Петербург и держали там. И когда нужно было отправить письмо из Петербурга в Москву, брали именно эту птицу, цепляли послание и отпускали. Она сразу летела в гнездо.

А чтобы отправить следующее сообщение, голубя везли обратно в Петербург. Повозками, в клетках, да даже в воздушных шарах. Такая вот симплексная связь.

Ради полноценной голубиной почты во многих городах разводили тысячи птиц, которые держали в специальных вольерах. Их ещё можно встретить в старых зданиях почтамта . Но по назначению они, разумеется, не используются.

❓ Как используют сейчас:

Их активно использовали во время Первой и Второй мировых воин. В наше время по всему миру проходят спортивные соревнования среди заводчиков голубей.

Несмотря на то, что есть стандарт RFC 1149 на IP посредством почтовых голубей, в наше время письма таким образом отправляют, разве что энтузиасты. Ведь птиц нужно тренировать и содержать. Гораздо проще написать СМС.

🔌 Проводная связь

Основные характеристики

Дальность: ограничена длиной и свойствами провода

Скорость передачи информации: от пары знаков в минуту до гигабитов в сек.

На стыке 18 и 19 веков семафорные системы передачи данных существовали в виде оптического телеграфа: цепочки башен в пределах видимости, на вершинах которых стояли специальные линейки или отражатели. Но повсеместное внедрение электричества подтолкнуло к созданию проводных видов связи.

Электрический телеграф

Разработки электротелеграфа велись почти одновременно учёными разных стран. Одним из первых своё изобретение представил Ф. Сальва в 1795 году. Но прокладывать подобные линии было дорого, т. к. по его задумке, количество проводов равнялось количеству символов.

В 1832 российский учёный Павел Шиллинг предложил свою версию электронного телеграфа, а спустя 5 лет мир увидел изобретение Сэмюэля Морзе, вместе с одноимённой системой кодировки. Именно элеткротелеграф Морзе, ввиду своей простоты и компактности получил широкое распространение.

Телетайп и фототелеграф

Следующей вехой можно считать появление телетайпа. Это прокачанная версия телеграфа, которая сама преобразовывала текст в символы. Первое устройство подобного класса было создано русским изобретателем Борисом Якоби. Его идеи были усовершенствованы конструкторами других стран.

Широкое распространение телетайпы получили в 1920-х годах с появлением международной сети «Телекс». Если в двух словах: одной линией соединялись две печатные машинки. Оператор вводил текст на одной, и в это же время буквы автоматически прожимались на другой.

Примерно в то же время изобрели первые фототелеграфы, передающие изображение по проводам. После развития телефонных линий, фототелеграфы превратились в факсимильные аппараты.

Проводной телефон

Появление проводного телефона связано с несколькими крупными патентными скандалами. Всё из-за неоднозначной терминологии. Принято считать, что первый звонок с телефона в классическом понимании этого слова был совершён А. Беллом в 1876 году. Хотя подобное устройство было создано на 15 лет раньше И. Рейсом. А на пару часов позже Белла была подана похожая патентная заявка от Э. Грей. Все последующие ключевые нововведения также были совершены разными изобретателями.

Первые телефонные аппараты соединялись напрямую. От этой конфигурации быстро отказались в пользу стационарной телефонной связи. После 1900-х эти системы начали автоматизировать.

❓ Как используют сейчас:

Фототелеграф и телетайп в наше время не используются. Даже факс потихоньку отмирает, в этой битве победила электронная почта.

Зато телеграмму отправить можно прямо сейчас, оформляется всё за минуту на сайте почты России. Всё по-честному, сообщение отправят по телеграфной связи. Правда, пригодится это, разве что в качестве поздравлений или посланий в совсем уж глухие районы.

Ну и, конечно же, многие пользуются стационарными проводными телефонами. Уверен, что у ваших родителей или бабушек найдутся такие, в коридоре на тумбочке.

Интернет поначалу также был исключительно проводным. К 1997 году были соединены около 10 млн компьютеров. Сейчас Интернет потихоньку вытесняет все остальные виды связи. Но теперь это совокупность технологий, объединённых в одну сеть. Прежде чем дойти до адресата, сигнал может идти не только по обычным проводам, но и по воздуху или оптическому волокну.

📡 Радиосвязь

Основные характеристики

Дальность: по всему миру по мере развития

Скорость передачи информации: от пары знаков в минуту до гигабитов в сек.

Одновременно с развитием передачи сигналов по проводам, разрабатывалась и радиосвязь. Первые опыты начинаются в 19 веке, позже они приведут к громким открытиям Хьюза, Теслы, Герца и Попова. С каждой последующей демонстрацией увеличивалась дальность передачи сигнала, от 60 метров до нескольких тысяч километров.

Первое практическое применение радиосвязи — коммуникация с отдалёнными судами, а также в спасательных операциях. В СССР радиовещание для всех желающих началось в 1924 году.

Радиоприёмники в начале своего развития по сути были радиотелеграфами. Сигналы передавались той же азбукой Морзе и переводились вручную. Да и голос поначалу никто не отправлял, такая возможность появилась лишь в 1906 году. Радиовещательные приёмники, с динамиками и выбором частоты появились одновременно с запуском голосового вещания — в 20-е годы ХХ века.

❓ Как используют сейчас:

Изобретение радиосвязи привело к созданию нескольких специализированных отраслей (радиолокация, навигация, разведка и др.), а также сотовой связи. И ко всем нынешним беспроводным технологиям. Bluetooth, Wi-Fi, LTE — всё это работает с помощью радиоволн.

Радиосвязь непрерывно развивается, постоянно увеличиваются объёмы и скорость передаваемой информации. Потребитель не успевает упереться в потолок, проходит пара лет — и нам показывают новые рекорды, ещё пара лет — и их вводят в повсеместное пользование. Сменяются поколения сотовых сетей, через Интернет передают и TV-сигнал, и VoIP, а о каком-нибудь WAP никто даже не вспоминает.

💬 Что будет дальше?

Среди всех этих способов связи чётко прослеживается одна тенденция: устройства для приёма/передачи информации становятся меньше, а сам процесс коммуникации мобильнее. Сейчас нам достаточно вставить AirPods в ухо и положить iPhone в карман. Или написать сообщение в мессенджер.

А раньше передача одной фразы могла растянуться на месяцы.

По логике, такая линия тренда должна довести нас к мысленной передаче информации. Подумал о ком-то, прокрутил нужную фразу — готово.

Но, наверное, ближе будет внедрение AR-технологий. Представьте разговор по FaceTime, в рамках которого собеседника «встраивают» к вам на диван. Или может голограммы в стиле Звёздных Воин?

Кто знает, может быть параллельно с выпуском кнопочных телефонов «за сотку», военные ведут разработку какого-нибудь импланта для передачи данных.