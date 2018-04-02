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Горячая линия по призыву в армию стартовала в Нижнем Новгороде
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Горячая линия по призыву в армию стартовала в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Горячая линия по вопросам призыва в Вооруженные силы РФ стартовала 2 апреля в Нижнем Новгороде. Ее проводит управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города, сообщает пресс-служба ведомства.
В течение трех с половиной месяцев, до 13 июля включительно, жители столицы ПФО могут обратиться к специалистам за разъяснением вопросов, касающихся призыва в армию в текущем году.
Телефон горячей линии: 419-20-12.
Напомним, около 3000 жителей Нижегородской области призовут в армию весной 2018 года.
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