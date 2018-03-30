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Волонтеры-медики будут сотрудничать с минздравом Астраханской области
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Волонтеры-медики будут сотрудничать с минздравом Астраханской области 

РИА Новости 2 часа назад
Министерство здравоохранения Астраханской области и «Волонтеры-медики» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте организации.
"Волонтеров важно привлекать во все сферы жизни, а в медицине они особенно востребованы. Мы готовы всесторонне поддерживать проекты волонтеров-медиков и сотрудничать по всем направлениям деятельности общественного движения", — сказал министр здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.
Представители организации «Волонтеры-медики» отмечают, что поддержка региональных отделений со стороны власти и объединение усилий очень важны.
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