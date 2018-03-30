Бизнесменам из Орла бесплатно расскажут о ККТ

Бесплатный семинар по налогообложению пройдёт 4 апреля в большом зале администрации города Орла , сообщает пресс-служба.

Темой семинара станет новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Участникам семинара расскажут об изменениях в ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники», узнают, как можно зарабатывать с помощью онлайн-касс и что такое система «Меркурий».

К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, владельцев магазинов и точек общественного питания, бухгалтеров и управляющих.

Регистрация проводится по телефону 76-49-86 (отдел экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации города Орла) или по e-mail: top@orel-adm.ru.

Организаторами мероприятия являются администрация города Орла, ИФНС России по городу Орлу и группа компаний «Налоговый Вестник» из Белгорода . Начало семинара в 14.00.