Бесплатный семинар по налогообложению пройдёт 4 апреля в большом зале администрации города Орла, сообщает пресс-служба.
Темой семинара станет новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Участникам семинара расскажут об изменениях в ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники», узнают, как можно зарабатывать с помощью онлайн-касс и что такое система «Меркурий».
К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, владельцев магазинов и точек общественного питания, бухгалтеров и управляющих.
Регистрация проводится по телефону 76-49-86 (отдел экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации города Орла) или по e-mail: top@orel-adm.ru.
Организаторами мероприятия являются администрация города Орла, ИФНС России по городу Орлу и группа компаний «Налоговый Вестник» из Белгорода. Начало семинара в 14.00.
Сообщение Бизнесменам из Орла бесплатно расскажут о ККТ появились сначала на РИА 57.