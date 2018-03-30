Минприроды ожидает летом документы на экологическое разрешение для «Северного потока-2 

Компания Nord Stream 2 AG летом подготовит и внесет в Росприроднадзор пакет документов для получения разрешений на строительство российской части газопровода «Северный поток-2», ожидает глава Минприроды РФ Сергей Донской.
"В принципе, еще не только экологические, у нас еще и строительные документы не все готовы. Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее. Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы", — сказал Донской журналистам.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 27 марта выдало разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне страны. Ранее, в январе, Горное ведомство Штральзунда разрешило строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения на строительство «Северного потока-2» в Германии.
После получения последнего разрешения от Германии компания-оператор отметила, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику. Nord Stream 2 AG ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы и начать строительство газопровода в 2018 году.