Минприроды ожидает летом документы на экологическое разрешение для «Северного потока-2

РФ Сергей Донской. Компания Nord Stream 2 AG летом подготовит и внесет в Росприроднадзор пакет документов для получения разрешений на строительство российской части газопровода «Северный поток-2», ожидает глава Минприроды

"В принципе, еще не только экологические, у нас еще и строительные документы не все готовы. Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее. Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы", — сказал Донской журналистам.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром" . Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 27 марта выдало разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне страны. Ранее, в январе, Горное ведомство Штральзунда разрешило строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения на строительство «Северного потока-2» в Германии.