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Свердловские города получат на благоустройство дворов 1,35 миллиарда
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Свердловские города получат на благоустройство дворов 1,35 миллиарда 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля, ФедералПресс. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил, что областной бюджет выделит 1,35 миллиарда на программу «формирование комфортной городской среды».
Деньги получат 39 муниципалитетов, на них отремонтируют 99 дворов и 36 парков. Жители городов сами выбрали, какие парки стоит благоустроить на выборах 18 марта. Больше всего денег получит Екатеринбург — 445,6 миллионов. Нижний Тагил получит 246 миллионов рублей, Каменск-Уральский — 89 Миллионов. Также за 52 миллиона благоустроят Краснотурьинск, за 34 млн — Волчанск, за 33 млн — Березовский и за 27,5 — Асбест.
В 2022 году власти планируют на 40% преобразить дворы и парки во всех уральских городах.
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