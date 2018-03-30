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Россельхознадзор снял ограничения на поставки мяса с двух белорусских предприятий
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Россельхознадзор снял ограничения на поставки мяса с двух белорусских предприятий 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор принял решение об отмене со 2 апреля ограничений на поставки мясной продукции с двух предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Поставки разрешены с предприятия ООО «ЭкспортАльфаГрупп», специализирующемся на убое и переработке крупного рогатого скота, производстве мяса и мясопродуктов, разделке и производстве полуфабрикатов, после проведения Россельхознадзором расследования по причинам нарушения требований Евразийского экономического союза и России (выявление антибиотиков во ввозимой продукции).
Кроме того, учитывая результаты анализа материалов, а также гарантии, представленные белорусской стороной и информацию о внедрении электронной ветеринарной сертификации и электронной системы прослеживаемости продукции, Россельхознадзор принял решение об отмене ограничений на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с еще одного белорусского предприятия ООО «Производственная Торговая Компания Мяскин и Колбаскин».
Как уточнили в ведомстве, условиям снятия ограничений является постоянная передача в российскую автоматическую информационную систему «Меркурий» данных обо всех товарах, отгружаемых с предприятий в Россию.
Таким образом, сейчас временные ограничения на ввоз продукции в Россию действуют в отношении 59 белорусских предприятий. Под специальными требованиями находятся 10 предприятий, осуществляющих убой крупного рогатого скота, свиней, разделку мяса и производство мясной продукции, 12 — занимаются производством готовой молочной и молокосодержащей продукции, 5 — переработкой и реализацией рыбы и рыбопродуктов и др. Под усиленным контролем Россельхознадзора находятся 46 предприятий Республики Беларусь.
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