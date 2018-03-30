Куйвашев рассказал о выстраивании отношений с инвесторами на совещании с Чайкой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 30 марта, рассказал об опыте Свердловской области по выстраиванию эффективных взаимоотношений с предпринимательским сообществом. Эта тема была поднята на совещании при генпрокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

«Проблемы с обеспечением прав инвесторов, к сожалению, сохраняются. Для их преодоления необходимы скоординированные усилия государственных структур и бизнеса», — отметил Юрий Чайка

По словам Евгения Куйвашева, правительство Свердловской области сегодня стремится к тому, чтобы повысить эффективность взаимодействия с предпринимателями и работать вместе на развитие экономики.

«Сегодня бизнес является стратегическим партнером власти в решении ключевых задач социального-экономического развития. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности региона, укрепления конкурентной среды и активизации предпринимательской деятельности — это один из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года и нашей программы «Пятилетка развития», — отметил губернатор.

В Свердловской области сформировано необходимое правовое поле для работы с инвесторами, подчеркнул Куйвашев. Действенным инструментом экономического роста в территориях области является муниципальный инвестиционный рейтинг, который реализуется с 2016 года.

На Среднем Урале также создана инвестиционная инфраструктура: индустриальные и технопарки, ОЭЗ «Титановая долина». По предварительной оценке, в 2017 году общий объем стимулирующих налоговых льгот составил около 7 миллиардов рублей.

Евгений Куйвашев особо отметил большую помощь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Губернатор также поблагодарил генпрокурора за решение провести это совещание на территории Среднего Урала.

Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что «именно на местах бизнес в первую очередь сталкивается с надзорами, и от качества именно этого взаимодействия зависит состояние инвестиционного климата и деловой активности».

«В этой связи хотел бы поблагодарил губернатора Евгения Владимировича Куйвашева за то, как он выстроил работу по реализации реформы в Свердловской области», — подчеркнул он.