Завтра о храме Архистратига Михаила в Ясеневе расскажут на центральном телевидении

31 марта в 11:40 на телеканале «Москва-Доверие» в новом формате покажут передачу «Вера. Надежда. Любовь». В ней расскажут о нижнем храме храмового комплекса в Ясеневе.

Храмовый комплекс в Ясеневе носит название Храм Покрова Пресвятой Богородицы и состоит из нижнего храма во имя Архистратига Михаила и верхнего — Покрова Пресвятой Богородицы.

Храм Архистратига Михаила в Ясеневе называют Святой землей под Московским небом, ведь там собраны точные копии восьми величайших христианских святынь — Вифлеемской Звезды, Водоноса из Каны Галилейской, Темницы Господа, Голгофы, Гроба Господня, Камня Помазания, Гробницы Божией Матери, Колонны Схождения Благодатного Огня. Каждая из них освящена частицей Святой Земли. Теперь любой человек, не имеющий возможности совершить паломничество к главным святыням христианства, может прикоснуться к ним, не выезжая за пределы Москвы

Храм Архистратига Михаила является крестильным, в его центре находится мраморная купель. Большая часть стен верхнего храма полностью выложены византийской мозаикой. Во всем мире сегодня существует лишь несколько храмов, убранство которых полностью выполнено в этой технике: процесс это долгий, сложный и трудоемкий. Но результат этих трудов поистине необыкновенный храм поражает своим величественным великолепием.