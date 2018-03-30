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В черном и с мокрой головой: новый выход Селены Гомес
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В черном и с мокрой головой: новый выход Селены Гомес 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Папарацци сфотографировали Селену Гомес (25), когда она покидала спортзал в Голливуде. Певица была одета в черные легинсы Puma, свитшот и кардиган. Собиралась, видимо, в спешке — волосы Селены были мокрыми.
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Напомним, с 2015 года Селена занимается спортом 2-3 раз в неделю, а перед концертным туром она включает режим «интенсив» и тренируется каждый день по 2-3 часа. В программе Селены — кардио, пилатес и йога.
https://www.youtube.com/watch?v=zd8pDgK-HhQ  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-chernom-i-s-mokroj-golovoj-novyj-vyhod-seleny-gomes/
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