В черном и с мокрой головой: новый выход Селены Гомес

Папарацци сфотографировали Селену Гомес (25), когда она покидала спортзал в Голливуде . Певица была одета в черные легинсы Puma, свитшот и кардиган. Собиралась, видимо, в спешке — волосы Селены были мокрыми.

все слайды

Напомним, с 2015 года Селена занимается спортом 2-3 раз в неделю, а перед концертным туром она включает режим «интенсив» и тренируется каждый день по 2-3 часа. В программе Селены — кардио, пилатес и йога.

https://www.youtube.com/watch?v=zd8pDgK-HhQ Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-chernom-i-s-mokroj-golovoj-novyj-vyhod-seleny-gomes/