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Десятки тысяч жителей Филиппин «распнут» в Великую пятницу
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Десятки тысяч жителей Филиппин «распнут» в Великую пятницу 

Мир24 2 часа назад
Примерить на себе терновый венец смог каждый желающий на Филиппинах, сообщает «МИР 24». Католики этой страны — а это 80 процентов населения — отмечают Великую пятницу. День, в который, по преданию, был распят Иисус Христос.
В этом году через ритуал самобичевания и распятия на кресте только в Маниле пройдут 50 тысяч человек. Причем, как мужчин, так и женщин. Сама католическая церковь осуждает такие кровавые обряды. А врачи напоминают, что при распятии можно повредить кость или нерв. И предупреждают о риске заражения инфекциями.
Отметим, что процессии в день Великой Пятницы проводятся и в Гватемале — местные жители изображают «народ Иерусалимский», несут кресты и огромную фигуру Христа, а на роли римских легионеров приходится приглашать добровольцев со стороны.
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