1 апреля — рецепты розыгрышей

Первый апрельский розыгрыш в России устроили в 1703 году в Москве . Тогда глашатаи обошли весь город, зазывая людей на «неслыханное представление». Когда собралось огромное количество зрителей, на сцене появилось полотно с такой подписью: «Первый апрель — никому не верь». Отобранные нами розыгрыши не рассчитаны на привлечение всего города, но точно помогут развеселить друзей, коллег и близких.

Для любителей классики

Любителям не самых замысловатых розыгрышей — сюда. Здесь можно найти самые простые шутки с мылом и бесцветным лаком, резиновыми пауками и приклеенными к полу монетками. Такие розыгрыши не требуют много времени и усилий, но не становятся от этого менее веселыми.

Для профессионалов

Толк в изощренных розыгрышах знают в журнале Maxim. В статье собраны местами сложные, иногда жестокие, но оригинальные и интересные шутки. Некоторые из этих приколов совсем безобидные, а некоторые могут привести к ссоре с коллегами и друзьями и не на шутку напугать окружающих. Если ищете приключений и веселья в этот апрельский день — оно того стоит.

Если вы настроены еще более решительно, то здесь — самые технически сложные приколы. Стоит заметить, что для их исполнения придется потрудиться — не каждый сможет прикрутить всю мебель в комнате к потолку.

Для ленивых — достаточно смартфона

Не все розыгрыши требуют умения делать что-нибудь своими руками. Если у вас нет желания и времени совершать пакости по старинке, есть альтернативные способы — понадобится только смартфон. Здесь собраны приложения, благодаря которым можно побриться наголо и разбить машину или телефон друга, даже не выходя из дома.

Подборку приложений для первого апреля сделали и в « Российской газете ». Главная находка в этой статье — расширение для браузера, заменяющее все изображения на фото Игоря Николаева

Плюс шуток со смартфонами в том, что жертвы розыгрыша никак не пострадают физически, однако запомнятся они надолго.

Для смелых

Последняя категория первоапрельских розыгрышей для тех, кто не боится получить за них по голове. В этом видео — 20 шуток, которые с наибольшей вероятностью не понравятся попавшимся на них. Самые неожиданные розыгрыши на 2, 4, 8, 19 и 20 местах.

Наш список — не предложение к действию. Выбор розыгрышей всегда остается на совести первоапрельских шутников. Один совет: подкладывать резиновых пауков в еду особо впечатлительным друзьям и родственникам не стоит — первое апреля это день смеха, а не ссор.