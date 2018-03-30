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Цех по измельчению промышленных минералов ввели в эксплуатацию в Раменском районе
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Цех по измельчению промышленных минералов ввели в эксплуатацию в Раменском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового предприятия компании «Сибелко Россия» — цеха по измельчению промышленных минералов в Раменском районе, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.
«Построенный цех расположен на территории Раменского горно-обогатительного комбината в сельском поселении Чулковское. Объект площадью порядка 980 квадратных метров состоит из четырех основных отделений: подачи сырья, дробления, размола, упаковки и отгрузки», — заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр регионального строительного комплекса Максим Фомин.
В цехе перемалываются волластонит (силикат кальция) и барит (сульфат бария), которые являются природными минералами, и гидроксид алюминия (соединение оксида алюминия с водой), который является синтетическим материалом и появляется в процессе производства алюминия. Из трех указанных видов сырья компания «Сибелко Россия» производит девять готовых продуктов: четыре марки барита, две марки волластонита и три марки гидроксида алюминия.
Реализация данного проекта позволяет заменить импортное сырье локальным, упростив логистику и сократив сроки поставок, так как ранее все эти продукты импортировались в подмосковный регион.
«ОАО «Раменский горно-обогатительный комбинат», выступающий застройщиком, инвестировал в реализацию проекта 540 миллионов рублей. В соответствии с производственной мощностью нового цеха предприятием запланирован выход на 19 тысяч тонн готового продукта через 2 года», — пояснил Фомин.
Продукты компании «Сибелко Россия» являются функциональными наполнителями — при их добавлении в рецептуры улучшается эффективность и снижается себестоимость тех или иных материалов. Измельченные минералы находят широкое применение в лакокрасочной, металлургической промышленности, а также при производстве полимеров.
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