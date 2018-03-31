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Цех по измельчению промышленных минералов введен в эксплуатацию в Подмосковье
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Цех по измельчению промышленных минералов введен в эксплуатацию в Подмосковье 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Цех по измельчению промышленных минералов введен в эксплуатацию в Раменском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового предприятия компании «Сибелко Россия» — цеха по измельчению промышленных минералов», — говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра регионального строительного комплекса Максима Фомина, которого цитирует пресс-служба, построенный цех расположен на территории Раменского горно-обогатительного комбината в сельском поселении Чулковское. Объект площадью порядка 980 кв. м состоит из четырех основных отделений: подачи сырья, дробления, размола и упаковки и отгрузки.
«В цехе перемалываются волластонит (силикат кальция) и барит (сульфат бария), которые являются природными минералами, и гидроксид алюминия (соединение оксида алюминия с водой), который является синтетическим материалом и появляется в процессе производства алюминия. Из трех указанных видов сырья компания «Сибелко Россия» производит девять готовых продуктов: четыре марки барита, две марки волластонита и три марки гидроксида алюминия. Марки одного и того же минерала отличаются по гранулометрическому составу», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что реализация данного проекта позволяет заменить импортное сырье локальным, упростив логистику и сократив сроки поставок, так как ранее все эти продукты импортировались в подмосковный регион.
«ОАО «Раменский горно-обогатительный комбинат», выступающий застройщиком, инвестировал в реализацию проекта 540 млн руб. В соответствии с производственной мощностью нового цеха предприятием запланирован выход на 19 тыс. тонн готового продукта через два года», — пояснил М. Фомин.
В пресс-службе добавили, что продукты компании «Сибелко Россия» являются функциональными наполнителями — при их добавлении в рецептуры улучшается эффективность и снижается себестоимость тех или иных материалов. Измельченные минералы находят широкое применение в лакокрасочной, металлургической промышленности, а также при производстве полимеров.
«Работа нового цеха полностью автоматизирована и управление осуществляется единым пультом с уже существующих производственных зданий обогатительной фабрики и цеха по помолу кварцевой муки», — заключили в пресс-службе.
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