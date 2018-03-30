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Пять этажей — не предел
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Пять этажей — не предел 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В программу реновации на западе Москвы вошли 5 девятиэтажных домов. Об этом неоднократно нас спрашивали жители округа. В программу включены девятиэтажные здания, состояние которых можно назвать неудовлетворительным.
По словам начальника управления реновации кварталов префектуры ЗАО Александра Фролова, в нашем округе в программу вошли 5 девятиэтажных домов. Их адреса: ул. Оршанская, д. 2; ул. Вяземская, д. 24; ул. 50 лет Октября, д. 2, корп. 1; Сколковское шоссе, д.9, корп.1; ул. Лобачевского, 12.
Девятиэтажные дома входили в программу реновации на общих основаниях. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, «помимо пятиэтажек, в городскую программу вошли двух— и трехэтажные дома, а также порядка ста девятиэтажек. Они физически и морально устарели, их жители решили воспользоваться своим правом, проголосовали и были включены в программу». В программу реновации также вошли 8-ми и 7-ми этажные дома.
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