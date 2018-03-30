Ещё
В Волгограде на ремонт северного въезда потратят 370 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде на ремонт северного въезда потратят 370 млн рублей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Власти объявили аукцион, в ходе которого выберут подрядчика для ремонта улицы Героев Тулы в границах выезда на Волжский и улицы Латошинской, на проект выделят 370 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, исполнитель госзаказа станет известен во второй половине апреля. В течение месяца на дороге начнется ремонт. Подрядчику предстоит реконструировать земляное основание, уложить два слоя асфальтобетона, проложить велодорожки, сделать новые тротуары, разбить газоны. Кроме того, планируется, что после ремонта улицы Героев Тулы на ней обновят сеть освещения.
Добавим, что улица была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградец ответит за надругательства над падчерицей В Волгограде подросток ушел в развлекательный центр и не вернулся В Волжском с 1 июля изменится система обращения с ТКО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена328
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»152
Тест: Угадайте вора в законе45
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги114
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию584
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение