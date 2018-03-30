В Волгограде на ремонт северного въезда потратят 370 млн рублей

Власти объявили аукцион, в ходе которого выберут подрядчика для ремонта улицы Героев Тулы в границах выезда на Волжский и улицы Латошинской, на проект выделят 370 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, исполнитель госзаказа станет известен во второй половине апреля. В течение месяца на дороге начнется ремонт. Подрядчику предстоит реконструировать земляное основание, уложить два слоя асфальтобетона, проложить велодорожки, сделать новые тротуары, разбить газоны. Кроме того, планируется, что после ремонта улицы Героев Тулы на ней обновят сеть освещения.

Добавим, что улица была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».