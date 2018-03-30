В Пензе выложат плиткой 200 тысяч кв м тротуаров

На центральных улицах Пензы намерены продолжить работы по выкладыванию плиткой пешеходных зон. Об этом заявил глава администрации города Виктор Кувайцев на заседании Гордумы 30 марта.

По его словам, в городе намерены выложить плиткой около 200 тысяч квадратных метров тротуаров. В число таких улиц включены Кирова, Володарского через улицу Горького и Карла Маркса

Эти работы будут выполнены на средства, полученные в результате экономии после торгов. Это порядка 9 млн рублей. В скором времени будет заключен контракт на выполнение озвученных работ.