Ещё
В Пензе выложат плиткой 200 тысяч кв м тротуаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе выложат плиткой 200 тысяч кв м тротуаров 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
На центральных улицах Пензы намерены продолжить работы по выкладыванию плиткой пешеходных зон. Об этом заявил глава администрации города Виктор Кувайцев на заседании Гордумы 30 марта.
По его словам, в городе намерены выложить плиткой около 200 тысяч квадратных метров тротуаров. В число таких улиц включены Кирова, Володарского через улицу Горького и Карла Маркса.
Эти работы будут выполнены на средства, полученные в результате экономии после торгов. Это порядка 9 млн рублей. В скором времени будет заключен контракт на выполнение озвученных работ.
PNZdrive: последние новости
Депутаты Пензы добиваются корректировки работы светофора на ул. Захарова В Пензе началась масштабная подготовка к ликвидации паводка В Пензе планируют установить светодиодные панели с названиями улиц и путях следования к ним
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена328
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»152
Тест: Угадайте вора в законе45
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги114
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию584
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение