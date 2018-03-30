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В Югре создадут реестр чиновников, уволенных за коррупционные преступления
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В Югре создадут реестр чиновников, уволенных за коррупционные преступления 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта, ФедералПресс. Депутаты Думы ХМАО приняли вчера, 29 марта, приняли поправки в окружные законы «О государственной гражданской службе» и «О мерах по противодействию коррупции». Такое решение связано с необходимостью привести окружное законодательство в соответствие с федеральным.
В конце прошлого года кадровиков органов власти обязали размещать подобные данные о чиновниках, а также выяснять это при приеме чиновников на работе.
Реестр будет содержать список лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Информация о чиновниках, уволенных за коррупционные правонарушения, в течение пяти лет будет храниться на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области госслужбы.
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