В Югре создадут реестр чиновников, уволенных за коррупционные преступления

ХАНТЫ-МАНСИЙСК , 30 марта, ФедералПресс . Депутаты Думы ХМАО приняли вчера, 29 марта, приняли поправки в окружные законы «О государственной гражданской службе» и «О мерах по противодействию коррупции». Такое решение связано с необходимостью привести окружное законодательство в соответствие с федеральным.

В конце прошлого года кадровиков органов власти обязали размещать подобные данные о чиновниках, а также выяснять это при приеме чиновников на работе.

Реестр будет содержать список лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Информация о чиновниках, уволенных за коррупционные правонарушения, в течение пяти лет будет храниться на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области госслужбы.