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Более 150 арт-объектов украсят Москву в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
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Более 150 арт-объектов украсят Москву в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«На 38 площадках по всему городу — на улицах и площадях, в парках, возле московских храмов — гостей ждут самый вкусные пасхальные угощения, необычные сувениры и разнообразная культурная программа. Почувствовать настроение праздника и весны помогут арт-объекты: на городских площадках их установят более 150», — рассказали в оргкомитете.
На 17 площадках «Пасхального дара», главная темой которого стала благотворительность, появятся арт-объекты «Деревья добра — плоские двухметровые деревья с „листвой“ в виде магнитных сердец белого цвета, скрывающих зеленую крону. На всех площадках установят „Пасхальные деревья“ высотой, на которых вместо листьев — десятки разноцветных яиц. Высота этих арт-объектов составит 3,5 м. Кроме того, на центральных площадках установят 20 пасхальных яиц, оформленных плакатами — „театральными афишами“ разных лет. Вокруг памятника Юрию Долгорукому установят „здания Белого города“: арт-объекты высотой до 4,7 м — собирательный образ значимых московских и подмосковных белокаменных храмов и монастырских построек. Макеты будут снабжены информационными стендами, которые расскажут об истории храмов и монастырей.
В оргкомитете отметили, что часть арт-объектов будет знакома посетителям по предыдущим фестивалям цикла „Московские сезоны“. К примеру, гости площадки в Климентовском пер. смогут рассмотреть московские колокола — в виде трехметровых арт-объектов. На выставке будут представлены: макеты колоколов храма Христа Спасителя (Торжественный большой и Святительский колокола), колокольни Ивана Великого (колокола Медведь, Реут, Корсунский и Немчин) и Успенской звонницы Московского Кремля (Семисотный, Большой Успенский), а также Большой колокол Даниловского монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты.
Фестиваль „Пасхальный дар“ завершится 15 апреля.
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