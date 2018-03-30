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Более 100 школьников встретились с космонавтом Сергеем Ревиным
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Более 100 школьников встретились с космонавтом Сергеем Ревиным 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В школе № 1570 прошла встреча с российским космонавтом-испытателем Сергеем Ревиным. Школьники узнали о космическом полете на корабле «Союз ТМА-04М» и четырехмесячном пребывании космонавта на орбитальной станции.
В день памяти первого космонавта Юрия Гагарина в школе №1570 прошла творческая встреча с 113-м космонавтом России и 526-м космонавтом мира, космонавтом-испытателем «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Сергеем Ревиным. На встречу пришли более 100 школьников и ветераны района Беговой. Космонавт показал документальную хронику с космического корабля, рассказал о тренировках в условиях невесомости, проектах госкорпорации «Роскомос» и современных разработках полета на Луну.
Школьников интересовали такие темы как распорядок дня на орбитальной станции, всемирное время по Гринвичу для ориентирования космонавтов на МКС. Старшеклассники спрашивали об экспериментах по геофизике, биологии, экологии, которые проходят в космосе, об изучении космических биотехнологий. Особый интерес вызвала тема отбора космонавтов-дублеров перед полетом. Ребята узнали, что из 200 претендентов в экипаж космических экспедиций отправляют самых лучших.
В ходе беседы Сергей Ревин рассказал, как проверяют плотность жидкости в измененных условиях, о современных инструментах утилизации мусора, о том, как готовил образовательные репортажи для детского телевидения во время пребывания на борту МКС. Кроме того, гость школы затронул тему толерантности, которую обязаны соблюдать представители разных стран и национальностей, оказавшихся в закрытом пространстве космического корабля.
«У школьников была уникальная возможность встретиться и пообщаться с человеком, который 4 месяца провел в открытом космосе», — сказала педагог-организатор школы №1570 Екатерина Орехова, — стоит отметить, что для нашей страны тема космоса имеет историческую важность».
На память ученики школы № 1570 получили книги и альманах детского экологического движения «Зеленая планета», участником которого является космонавт Сергей Ревин.
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