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Кража 50 кг пельменей из кафе Екатеринбурга оказалась шуткой
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Кража 50 кг пельменей из кафе Екатеринбурга оказалась шуткой 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Информация о краже 50 кг пельменей из кафе на улице Пушкина в Екатеринбурге, которую активно обсуждали в пятницу пользователи социальных сетей, была шуткой. Об этом сообщил в понедельник ТАСС шеф-повар кафе Владимир Олькиницкий.
"Мы снимали ролик для фестиваля ресторанных концепций. Ролик сняли, начали просматривать запись с видеокамер, которые находятся в зале, и увидели, что получились такие кадры. И нам пришла идея запустить такую новость-шутку с видео про ограбление, чтобы повысить интерес", — сказал Олькиницкий.
Он также отметил, что в кафе ожидают роста числа гостей в ближайшее время.
В пятницу в местных СМИ появилась информация о том, что неизвестные в масках украли из кафе на улице Пушкина 50 кг пельменей. Как сообщил тогда журналистам Олькиницкий, ограбление произошло вечером в четверг, когда кафе уже готовилось к закрытию. Денег в кассе, по его словам, к тому моменту не было, так как их увезли инкассаторы. Однако возле кассы стоял морозильник, откуда, по словам Олькиницкого, и были похищены замороженные пельмени.
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу ТАСС не подтвердили информацию о краже, взбудоражившей пользователей соцсетей.
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