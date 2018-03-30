Смертность мужчин молодого и среднего возраста в России снизилась на 10% 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Смертность у мужчин молодого и среднего возраста снизилась на 10%, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Важно, что мы преодолеваем суперсмертность у мужчин молодого и среднего возраста. Такой показатель мы на 10% снизили", — рассказала Скворцова.
Она отметила, что снижение смертности во всех возрастных и социальных группах — важный итог работы Минздрава.
"За последние 30 лет показатели смертности мужчин и женщин очень разнились. Сейчас мы имеем разницу в 10 лет, начинали с 13,5", — отметила министр.