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Смертность мужчин молодого и среднего возраста в России снизилась на 10%
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Смертность мужчин молодого и среднего возраста в России снизилась на 10% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Смертность у мужчин молодого и среднего возраста снизилась на 10%, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Важно, что мы преодолеваем суперсмертность у мужчин молодого и среднего возраста. Такой показатель мы на 10% снизили", — рассказала Скворцова.
Она отметила, что снижение смертности во всех возрастных и социальных группах — важный итог работы Минздрава.
"За последние 30 лет показатели смертности мужчин и женщин очень разнились. Сейчас мы имеем разницу в 10 лет, начинали с 13,5", — отметила министр.
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