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Скворцова рассказала об отсутствии в 2017 году фактов материнской смерти в 31 регионе РФ
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Скворцова рассказала об отсутствии в 2017 году фактов материнской смерти в 31 регионе РФ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 30 регионов РФ не имели случаев материнской смертности в 2017 году, в 2016 году таких регионов было на 10 меньше. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем выступлении на итоговой коллегии Минздрава России в пятницу.
"В 2016 году случаи материнской смерти не зарегистрированы в 21 регионе, по данным 2017 года — в 31 регионе", — сказала она.
В 9 регионах РФ материнской смертности не регистрируется на протяжении трех лет.
"Серьезно уменьшилась и материнская смертность — за 2017 год на 27%, достигнув 7,3 на 100 тыс. родившихся живыми", — отметила она.
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