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В Самаре мошенники, надувшие пенсионера на 715 тыс. руб., наказаны условно
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В Самаре мошенники, надувшие пенсионера на 715 тыс. руб., наказаны условно 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В ходе судебного разбирательства установлено, что жители Москвы 31-летний Сардор Патиев и 29-летняя Цаган Бадышева приобрели списки абонентских номеров граждан, ранее заказывавших медицинские препараты и биологически активные добавки. Произвольно выбрав один из номеров, они позвонили его владельцу — 72-летнему пенсионеру из Самары, ранее купившему прибор «Союз аполлон».
В течение сентября-ноября 2017 года Патиев и Бадышева из Москвы поочередно звонили пожилому жителю Самары, представляясь специалистами страховой компании и «финансового отдела», предлагали получить компенсацию в виде страхового денежного сертификата в размере 200 тысяч рублей за несертифицированный товар, а также денежную компенсацию как малоимущему гражданину. Сообщники убедили пенсионера, что для получения денежной компенсации ему необходимо перечислить деньги на определенные расчетные счета.
Введенный в заблуждение пенсионер в течение двух дней перечислил 715 тысяч рублей на банковские расчетные счета, указанные мошенниками и открытые на третьих лиц. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Подсудимые свою вину в совершенном преступлении признали, в содеянном раскаялись, полностью возместили ущерб потерпевшему, активно способствовали в расследовании преступления.
Суд с приговорил Патиева и Бадышеву к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.
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