В Самаре мошенники, надувшие пенсионера на 715 тыс. руб., наказаны условно

В ходе судебного разбирательства установлено, что жители Москвы 31-летний Сардор Патиев и 29-летняя Цаган Бадышева приобрели списки абонентских номеров граждан, ранее заказывавших медицинские препараты и биологически активные добавки. Произвольно выбрав один из номеров, они позвонили его владельцу — 72-летнему пенсионеру из Самары , ранее купившему прибор «Союз аполлон».

В течение сентября-ноября 2017 года Патиев и Бадышева из Москвы поочередно звонили пожилому жителю Самары, представляясь специалистами страховой компании и «финансового отдела», предлагали получить компенсацию в виде страхового денежного сертификата в размере 200 тысяч рублей за несертифицированный товар, а также денежную компенсацию как малоимущему гражданину. Сообщники убедили пенсионера, что для получения денежной компенсации ему необходимо перечислить деньги на определенные расчетные счета.

Введенный в заблуждение пенсионер в течение двух дней перечислил 715 тысяч рублей на банковские расчетные счета, указанные мошенниками и открытые на третьих лиц. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Подсудимые свою вину в совершенном преступлении признали, в содеянном раскаялись, полностью возместили ущерб потерпевшему, активно способствовали в расследовании преступления.

Суд с приговорил Патиева и Бадышеву к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.