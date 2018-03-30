Ещё
Старейшую типографию Урала включили в план приватизации на 2018 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старейшую типографию Урала включили в план приватизации на 2018 год 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Старейшая типография Урала «Уральский рабочий» в Екатеринбурге, приватизация которой была временно приостановлена в феврале 2017 года, включена в план приватизации на 2018 год. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в территориальном управлении Росимущества по Свердловской области.
"Типография включена в план приватизации 2018 года. Оценка объекта пока не произведена. Будет электронный аукцион. Начальная стоимость и дата аукциона еще не известны", — сказали в управлении.
Ранее сообщалось, что в июле 2015 года типографию «Уральский рабочий» уже выставляли на торги за 690 млн рублей.
"Уральский рабочий" — старейшая типография и издательство на Урале. Здание является памятником конструктивизма Свердловска и имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Эта типография входит в пятерку старейших в России, образована в 1926 году. Изначально создавалась, чтобы выпускать газеты «Уральский рабочий» и «Ha смену!», а затем в типографии освоили печать книг, журналов, листовок.
ТАСС: последние новости
Депутат Мособлдумы попросил налоговую службу проверить Павла Грудинина на нарушения Чайка: все торговые центры в России проверят в течение месяца ОНК Москвы обратилась в СИЗО "Медведь" с просьбой перевести Малобродского в другую камеру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена317
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»151
Тест: Угадайте вора в законе44
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги112
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию582
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение