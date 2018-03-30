Старейшую типографию Урала включили в план приватизации на 2018 год

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 марта. / ТАСС /. Старейшая типография Урала «Уральский рабочий» в Екатеринбурге, приватизация которой была временно приостановлена в феврале 2017 года, включена в план приватизации на 2018 год. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в территориальном управлении Росимущества по Свердловской области.

"Типография включена в план приватизации 2018 года. Оценка объекта пока не произведена. Будет электронный аукцион. Начальная стоимость и дата аукциона еще не известны", — сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в июле 2015 года типографию «Уральский рабочий» уже выставляли на торги за 690 млн рублей.