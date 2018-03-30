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«Нас игнорируют, а мы тонем»: на Эльмаше после капитального ремонта дома жильцы нашли дыру в крыше
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«Нас игнорируют, а мы тонем»: на Эльмаше после капитального ремонта дома жильцы нашли дыру в крыше 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В сталинке на Старых Большевиков, 19 совсем недавно прошел капитальный ремонт, но уже этой весной жители дома завалили Фонд капремонта жалобами на протекающие крыши. Чуть-чуть подтаяло, и жители верхнего этажа вынуждены подставлять вёдра.
— Первые признаки были ещё летом, во время ремонта: после дождя случился потоп, — рассказала жительница дома Дарья. — Муж поднялся на крышу и увидел там огромную дыру между крышей и стеной. Прямо над нашей квартирой. Мы обратили на этот момент внимание начальника бригады. Обещали устранить, но ничего не произошло, как сейчас выяснилось. Теперь у нас каждый день потопы. Капремонт закончился. Нас игнорируют, а мы тонем: на полу обнаружили огромную лужу, мокрую стену с отошедшими обоями, мокрую насквозь кровать.
По словам Дарьи, дыра в крыше — между трубой и краем кровли — шириной в несколько пальцев. Это вряд ли повреждение — просто так сделали, считает она.
В региональном фонде содействия капитальному ремонту сообщили, что работы закончены, управляющая компания их приняла в конце прошлого года, и теперь именно УК должна обслуживать, в том числе и убирать снег с кровли.
Тем не менее по заявке жильцов подрядчик выезжал на Старых Большевиков, провел обследование, повреждение кровли не зафиксировал, только наледи на карнизах. Также в фонде сообщили, что подобных обращений в этом году много — в том числе и из-за особенностей нынешней весны, когда обильные осадки пришлись на март, и снег тут же начинает таять. Но бороться с этим должны в УК.
В УК жильцам сообщили, что заявок на уборку снега сейчас очень много, придётся подождать.
Подобные проблемы нередко случаются в Екатеринбурге — как во время проведения ремонта, так и после него. В некоторых случаях жильцам удаётся добиться справедливости через суд.
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