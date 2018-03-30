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Актив партпроекта «Безопасная столица» обсудил план работы на 2018 год
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Актив партпроекта «Безопасная столица» обсудил план работы на 2018 год 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В МГРО партии «Единая Россия» прошло расширенное заседание участников партийного проекта «Безопасная столица» под председательством депутата Мосгордумы Инны Святенко.
На совещании был разработан план работы и взаимодействия на 2018 год. Координаторы различных направлений деятельности партпроекта «Безопасная столица» внесли свои предложения по взаимодействию с жителями города в сфере обеспечения безопасности.
По мнению Инны Святенко, одним из важных векторов развития партийного проекта была и остается реализация программы «Безопасный двор — безопасная столица», которая должна помочь в повышении качества и охвата мониторинга правонарушений. «Мы должны совместно с председателями ОПОП провести проверку детских игровых площадок. Важно, чтобы места пребывания детей были оборудованы системами видеонаблюдения», — отметила председатель форума. Участники заседания говорили также о необходимости взаимодействия гражданского общества и интеллектуальных систем безопасности. Основная задача — продумать темы рейдов с применением технологий безопасности в каждом районе города. Эта работа ляжет в основу подготовки к международной выставке «Технология безопасности — 2018».
Особую актуальность в свете последних трагических событий в Кемерово приобретает проект «Безопасный торговый центр». «Необходимо в ближайшее время провести проверку мест массового посещения граждан и самих ТРЦ на пожарную безопасность, а также подготовить план по обучению родителей и детей эвакуации при экстренных ситуациях в ТРЦ», — считает член Общественной палаты РФ Дмитрий Галочкин. По его мнению, эта работа должна проводиться при участии представителей торговых центров и специалистов проекта.
Еще одно важное направление — взаимодействия актива проекта в весенне-летний период с учащимися высших учебных заведений и представителями общественных организаций. Проект «Безопасная столица» тесно сотрудничает со многими вузами Москвы. На совещании Инна Святенко поблагодарила за совместную работу актив МИИТа и вручила благодарственное письмо в адрес ректора вуза, профессора Бориса Лёвина.
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