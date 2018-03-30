Актив партпроекта «Безопасная столица» обсудил план работы на 2018 год

На совещании был разработан план работы и взаимодействия на 2018 год. Координаторы различных направлений деятельности партпроекта «Безопасная столица» внесли свои предложения по взаимодействию с жителями города в сфере обеспечения безопасности.

По мнению Инны Святенко, одним из важных векторов развития партийного проекта была и остается реализация программы «Безопасный двор — безопасная столица», которая должна помочь в повышении качества и охвата мониторинга правонарушений. «Мы должны совместно с председателями ОПОП провести проверку детских игровых площадок. Важно, чтобы места пребывания детей были оборудованы системами видеонаблюдения», — отметила председатель форума. Участники заседания говорили также о необходимости взаимодействия гражданского общества и интеллектуальных систем безопасности. Основная задача — продумать темы рейдов с применением технологий безопасности в каждом районе города. Эта работа ляжет в основу подготовки к международной выставке «Технология безопасности — 2018».

Особую актуальность в свете последних трагических событий в Кемерово приобретает проект «Безопасный торговый центр». «Необходимо в ближайшее время провести проверку мест массового посещения граждан и самих ТРЦ на пожарную безопасность, а также подготовить план по обучению родителей и детей эвакуации при экстренных ситуациях в ТРЦ», — считает член Общественной палаты РФ Дмитрий Галочкин . По его мнению, эта работа должна проводиться при участии представителей торговых центров и специалистов проекта.