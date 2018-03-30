Школьники Старого Крюково познакомились с «Активным гражданином» 

29 марта восьмиклассники школы №1528 посетили многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг района Старое Крюково.
Экскурсия состоялась в рамках очередного этапа районной социально-интегрированной программы «Что надо знать для того, чтобы жить». Специалисты рассказали ребятам о различных видах услуг предоставляемых МФЦ, таких как получение паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения, загранпаспорта, материнского капитала, СНИЛСа, налогового вычета, постановка на учет детей для зачисления в государственные образовательные учреждения. Показали, как зарегистрироваться на сайте госуслуг, как пользоваться онлайн сервисами, такими как запись на прием, личный кабинет, онлайн проверка данных, как участвовать в голосовании на сайте «Активный гражданин».