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Школьники Старого Крюково познакомились с «Активным гражданином»
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Школьники Старого Крюково познакомились с «Активным гражданином» 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
29 марта восьмиклассники школы №1528 посетили многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг района Старое Крюково.
Экскурсия состоялась в рамках очередного этапа районной социально-интегрированной программы «Что надо знать для того, чтобы жить». Специалисты рассказали ребятам о различных видах услуг предоставляемых МФЦ, таких как получение паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения, загранпаспорта, материнского капитала, СНИЛСа, налогового вычета, постановка на учет детей для зачисления в государственные образовательные учреждения. Показали, как зарегистрироваться на сайте госуслуг, как пользоваться онлайн сервисами, такими как запись на прием, личный кабинет, онлайн проверка данных, как участвовать в голосовании на сайте «Активный гражданин».
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