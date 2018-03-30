Новую урну установили на детской площадке по Старомарьинскому шоссе по просьбе жителя

Коммунальные службы установили новую урну на детской площадке по адресу Старомарьинское шоссе, д. 6, корп. 1. Соответствующая просьба поступила ранее от жителя района на портал «Наш город». О выполненных работах отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова

«По указанному адресу установлена урна, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. С момента создания портала с его помощью было решено свыше двух миллионов проблем. (то)