Хакеры стерли фотографии детей Игоря Вострикова, погибших в «Зимней вишне», с телефонов его семьи

Кемеровчанин выдвинул версию, что, возможно, кто-то нашел мобильные устройства его жены или сестры.

Житель Кемерова Игорь Востриков , который потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» трех своих детей, жену и сестру, заявил о том, что неизвестные удаляют фотографии его погибших детей.

Об этом он рассказал на видео. По словам Игоря Вострикова, сначала снимки исчезли со страницы супруги Елены Востриковой в социальных сетях, а затем — с мобильного телефона его матери, что он считает особенно странным, так как физического доступа к этому телефону у чужих людей не было.

— Происходит что-то ужасное! Я вообще не понимаю… Началось все с того, что вчера взломали «ВКонтакте» моей жены, и удалили все фотографии оттуда. Оставили только два старых альбома. Я этому сразу не придал значения. Но теперь на телефоне моей мамы были удалены фотографии из WhatsApp, — рассказал Востриков, глядя в объектив видеокамеры.

Он выдвинул версию, что, возможно, кто-то взял мобильные устройства его жены или сестры, погибших в пожаре, и через них смог взломать телефон его матери.

— Кто этим делом вообще занимается? Я просто в шоке. Люди, остановитесь! Что вы творите вообще. У нас горе. Я не знаю, как вас назвать… — завершил свою видеозапись Игорь Востриков.

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