Ткачев и Воробьев осмотрели тепличный комплекс в Кашире

«Я благодарен Андрею Юрьевичу (Воробьев — ред.) за приглашение посетить (тепличный комплекс в Кашире — ред.). Это действительно проект даже не российского, а международного уровня по технологии, по масштабам. Я уверен, что многим регионам есть чему поучиться», — сказал Ткачев журналистам в пятницу.

Он отметил, что на федеральном уровне такие проекты всегда будут поддержаны.

«Мы пригласили Александра Николаевича (Ткачева — ред.), чтобы показать, что инвесторы в Подмосковье идут, готовы участвовать в дальнейших программах. Этот комплекс, насколько нам обещали в конце 2018 года будет производить овощи на территории 80 гектаров», — добавил Воробьев.

Кроме того, губернатор выразил надежду, что каждый такой проект в Московской области будет успешным, чтобы была возможность конкурировать с другими регионами России.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев заявил, что благодаря запуску тепличных комплексов Подмосковье к концу 2018 года выйдет на полную самообеспеченность овощами и сможет обходиться без импортных помидоров и огурцов.