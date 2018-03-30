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Ткачев и Воробьев осмотрели тепличный комплекс в Кашире
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Ткачев и Воробьев осмотрели тепличный комплекс в Кашире 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу осмотрели тепличный комплекс для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом грунте, в том числе, как идет строительство четвертой очереди комплекса в поселке Новоселки городского округа Кашира, передает корреспондент РИАМО.
«Я благодарен Андрею Юрьевичу (Воробьев — ред.) за приглашение посетить (тепличный комплекс в Кашире — ред.). Это действительно проект даже не российского, а международного уровня по технологии, по масштабам. Я уверен, что многим регионам есть чему поучиться», — сказал Ткачев журналистам в пятницу.
Он отметил, что на федеральном уровне такие проекты всегда будут поддержаны.
«Мы пригласили Александра Николаевича (Ткачева — ред.), чтобы показать, что инвесторы в Подмосковье идут, готовы участвовать в дальнейших программах. Этот комплекс, насколько нам обещали в конце 2018 года будет производить овощи на территории 80 гектаров», — добавил Воробьев.
Кроме того, губернатор выразил надежду, что каждый такой проект в Московской области будет успешным, чтобы была возможность конкурировать с другими регионами России.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев заявил, что благодаря запуску тепличных комплексов Подмосковье к концу 2018 года выйдет на полную самообеспеченность овощами и сможет обходиться без импортных помидоров и огурцов.
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 Ещё 7 источников 
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