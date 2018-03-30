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Исследование мумии из Чили может привести к делу против гробокопателей
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Исследование мумии из Чили может привести к делу против гробокопателей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Ученые Чили назвали проводимые американскими специалистами исследования мумии «инопланетянина» из пустыни Атакама неэтичными, а правительство южноамериканской страны начало расследование обстоятельств эксгумации и вывоза из Чили артефактов. Об этом сообщает газета New York Times.
Скандал разгорелся после того, как генетики из Стенфордского университета США расшифровали ДНК 12-сантиметровой мумии. Из-за необычного строения скелета считалось, что это останки деформированного человеческого зародыша, человекообразного примата или даже инопланетянина. Однако выяснилось, что мумия принадлежала девочке, генетически похожей на жителей Восточной Азии и уроженцев Анд.
"Это оскорбительно для девушки, для семьи, и для наследия Чили", — заявила антрополог из Оксфордского университета Франсиска Сантана-Сагредо. Национальный совет по памятникам Чили заявил, что останки маленькой девочки были незаконно эксгумированы в 2003 году и вывезены из страны, и призвал правительство провести расследование всех обстоятельств дела против «гробокопателей».
В свою очередь, авторы геномного исследования — доктор-иммунолог Гарри Нолан и Атул Бутте заявили, что ничего не знали о способах получения необычного скелета для своих работ. А получили образцы от владельца мумии в Барселоне — коллекционера Рамона Навиа-Осорио. Тем не менее, чилийские ученые потребовали от научного сообщества признать результаты исследования необычной мумии неэтичными и аннулировать доклад американских исследователей.
Справка «РГ»
Мумия странного существа была найдена в 2003 году в пустыне Атакама, в заброшенном чилийском городе Ла Нория, расположенного рядом с крупнейшими месторождениями нитрата натрия.
Длина найденного скелета составляла около 12 сантиметров, у него десять пар ребер вместо обычных человеческих 12 пар и сильно деформированный вытянутый череп. Необычные останки находятся в частной коллекции испанского бизнесмена Рамона Навиа-Осорио.
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