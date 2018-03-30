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«Ростелеком» запустил открытую опытную зону сети нового поколения 5G
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«Ростелеком» запустил открытую опытную зону сети нового поколения 5G 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных продуктов, применяемых в сетях 5G, приглашаются к совместному тестированию современного оборудования и решений на площадке опытной зоны. Оставить заявку на участие можно на странице http://www.rostelecom.ru/projects/5G/
Опытная зона позволит показать перспективы новейших технологий связи на основе 5G для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики. «Ростелеком» проведет исследование возможности использования отдельных участков полос радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц.
На церемонии запуска с помощью специальных тестов продемонстрирована техническая возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных, пропускной способности и ультранизкое время задержки (ping). Практическое применение оборудования сетей связи нового поколения для пользователей было продемонстрировано на экране телевизора ультравысокой четкости (4К), высококачественный контент на который передавался с помощью модема 5G. Наибольшую эффективность в части скорости передачи данных и времени отклика показало использование решения, предусматривающего агрегацию полос частот в диапазонах 1800 МГц и 3,5 ГГц, реализованное на абонентском терминале Qualcomm Snapdragon 845.
На открытии опытной зоны 5G в ИЦ «Сколково» присутствовали Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов и Вице-Президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо (Demetrio Russo).
«Сети 5G — это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике. Эта технология потребует на порядок больше базовых станций. Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также волоконно-оптическими сетями с функциями программно— управляемых сетей. «Ростелеком» предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей готовой развитой инфраструктуры и сосредоточится на своем основном клиентском бизнесе, — говорит Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Задачами открытой опытной зоны являются исследование технических особенностей технологии и, что важно, отработка сценариев модели инфраструктурного оператора и поиск бизнес-решений, которые станут драйверами роста по мере появления сетей 5G».
Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково»: «Перспективные для 5G области — это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. С участием стартапов „Сколково“ мы уже готовим „пилоты“ по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиа индустрии (например, для организации трансляций в формате 360 градусов) Компаниям, которые работают в области использования сетей пятого поколения, мы готовы предоставить возможность тестирования и применения их инновационных разработок непосредственно в „Сколково“ при поддержке экспертов из „Ростелекома“ и „Nokia“.
Деметрио Руссо, Вице-Президент Nokia в регионе Восточная Европа отметил:
»Nokia является мировым лидером в области развития технологии 5G — архитектуры сети связи следующего поколения. 5G создаст новую экосистему практически для всех отраслей с абсолютно новыми областями применения. 5G откроет новые возможности для использования высокопроизводительных умных приложений, подключенных к множеству устройств в самых разных отраслях экономики и бизнеса. Мы уверены, что открытая сегодня опытная зона сети 5G позволит всем заинтересованным игрокам оценить не только традиционные преимущества 5G в области увеличения сетевой емкости и скорости передачи данных, но и новые преимущества в сфере разработки инновационных бизнес-моделей и сервисов для таких областей, как промышленная автоматизация, транспорт, автомобилестроение, здравоохранение и многие другие».
5G — это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает исключительно широкую полосу пропускания, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и интернета вещей. 5G преобразует жизнь людей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.
5G создаст новые возможности для интеллектуальных и эффективных приложений, подключенных ко множеству устройств и работающих в самых разных коммерческих областях и отраслях экономики.
После выхода финальной версии стандарта пиковая скорость 5G составит около 10 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 4K.
Первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны в 2018 году, а первая коммерческая сеть 5G может быть развернута в 2020 году.
Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.
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