ЖКХ-компании Урала ждет третий workshop

От «Е-Консалта».

18 мая 2018 года представители компаний сферы ЖКХ уральского региона соберутся в Екатеринбурге , чтобы обсудить современные форматы работы. Встреча пройдет на площадке развивающего проекта «Е-Консалт», основанного командой экспертов «Единого Расчетного Центра». Речь пойдет о модернизации привычных внутренних процессов компаний и об информационной работе с клиентами. Главная цель — оптимизация бизнес-процессов, которые позволяют сделать взаимодействие с жителями простым и понятным.

"В прошлом году мы провели два мероприятия — весенний и осенний workshop «Е-Консалт», и смогли сначала на региональном, а затем и на федеральном уровне обсудить актуальные для жилищно-коммунального хозяйства темы. В ноябре более 120 представителей сферы ЖКХ из разных регионов страны разбирались в вопросах клиентоориентированности и развития сервиса. Мы получили хорошую обратную связь и попросили участников выбрать темы для майского «Е-Консалта». Программу составляли руководители и ведущие специалисты ЖКХ-компаний — через голосование на сайте, поэтому встреча получится максимально прикладной", — рассказала заместитель директора ЕРЦ, эксперт и спикер команды «Е-Консалт» Елена Береснева.

Представители ЖКХ-компаний выбрали четыре темы, связанные с брендом, работой в социальных сетях, отказом от «бумажного» взаимодействия и эффективным управлением эмоциями, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

Места на workshop «Е-Консалт» 18 мая для своих представителей зарезервировали компании из Екатеринбурга и Пермского края . Продажа билетов на майское мероприятие стартовала в середине марта.

По словам организаторов, участники не только научатся применять современные инструменты оптимизации процессов в компании, но и смогут поделиться собственным опытом в решении подобных задач.

Темы и подробная информация о событии — на сайте www.весна.е-консалт.рф. До 8 апреля попасть на все четыре мастерские можно по специальной цене — 5 000 рублей. Количество мест ограничено. С 9 апреля стоимость участия — от 7 000 рублей.

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