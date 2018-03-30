Москомэкспертиза одобрила проект дошкольного образовательного учреждения на 125 мест на юге Москвы

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект создания дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 125 мест в столичном районе Чертаново Южное. Об этом сообщилат пресс-служба комитета со ссылкой на главу ведомства Валерия Леонова

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс. Дошкольная образовательная организация на 125 мест, строение 3.1.» по адресу: Варшавское шоссе, вл. 141, корп. 2, район Чертаново Южное, Южный административный округ города Москвы», — приводятся в сообщении слова В. Леонова.

По его словам, проектом предусмотрено строительство двухэтажного объекта с подземным этажом. «Здание будет пристроено к жилому дому. Образовательная организация проводит обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в пяти группах полного дня (по одной группе для детей младшего, среднего и старшего возрастов и две подготовительные к школе группы)», — пояснил В. Леонов.

По данным пресс-службы комитета, групповые ячейки будущего ДОУ запроектированы отдельными блоками. В их составе предусмотрены раздевальная, групповая, спальня, буфетная и туалетная. Раздевалки оборудуют шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей.

«Кроме того, в дошкольной образовательной организации предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, комната для проведения кружковых занятий, кабинет логопеда/психолога. Для хранения музыкального и спортивного инвентаря при залах предусмотрены кладовые. Рабочие места для персонала музыкального и физкультурного залов предусмотрены в составе методического кабинета. В составе медицинских помещений запроектированы медицинский кабинет, процедурный кабинет, санитарный узел с местом для приготовления дезинфицирующих растворов. Связь по этажам в образовательном учреждении будет обеспечиваться с помощью трех лестниц, лифтом грузоподъемностью 1 тонна и подъемником грузоподъемностью 100 кг», — заключили в пресс-службе.